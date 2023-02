Riposto: duplice femminicidio, il presunto killer si uccide

Duplice femminicidio questa mattina a Riposto, dove due donne sono state uccise a distanza di poco tempo e in luoghi limitrofi da quella che secondo gli inquirenti sembra essere l’azione di un’unica persona. Una delle due vittime si chiama Carmelina Marino, 48 anni, assassinata dentro la sua auto, una Suzuki Ignis, nel lungomare Pantano, e Santa Castorina, di 50 anni, ferita mortalmente, in via Roma, dopo essere scesa dalla sua vettura, una Fiat Panda.

A rendere ulteriormente più drammatica la vicenda, il fatto che il presunto killer delle due donne si sia suicidato davanti alla caserma della cittadina del catanese. Le indagini dei Carabinieri, stanno ricostruendo i rapporti tra il presunto killer suicida e le due donne, probabilmente in passato di tipo affettivo. L’ipotesi è quella che entrambi i delitti si possano attribuire all’uomo che si è tolto la vita. Ancora da confermare, tra le altre cose, se le due vittime si conoscessero tra loro.

Salvatore la Motta, il 63enne suicida a Riposto sarebbe il fratello di Benedetto La Motta, detto Benito. Quest’ultimo si trova recluso per scontare 30 anni di carcere (ottenuti in abbreviato) per l’omicidio di Dario Chiappone, il 27enne ucciso con sedici coltellate alla gola e al torace a Riposto, la sera del 31 ottobre del 2016. Nel processo sarebbe emerso che Benedetto La Motta e’ indicato come esponente di spicco del clan Santapaola-Ercolano e sarebbe stato lui ad autorizzare l’agguato. In quel processo, secondo l’accusa, sostenuta dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e dal sostituto Santo Di Stefano, sarebbe stato La Motta ad ordinare, per volonta’ di altri imputati di eseguire l’omicidio di Chiappone.