San Giovanni La Punta: rifiuti, incivili immortalati dalle telecamere

Da oltre un anno le telecamere dislocate sul territorio registrano gli incivili nell’atto di disfarsi dei rifiuti non differenziati e in alcuni casi anche di ingombranti. L’Amministrazione guidata dal Sindaco Antonino Bellia ha dichiarato guerra all’esercito di sporcaccioni che insozzano il territorio puntese.

“A differenza di quanto qualcuno possa pensare le telecamere ci sono- a parlare il Sindaco Antonino Bellia- funzionano e producono risultati. Sono tante le sanzioni elevate agli incivili che con sfrontatezza e noncuranza continuano a sporcare il nostro territorio che è di tutti. Non possiamo tollerare questo tipo di comportamento pertanto continueremo a vigilare e monitorare il nostro territorio intensificando tali attività, sperando che si capisca una volta per tutte che i rifiuti vanno conferiti in maniera differenziata e alle norme di legge”.

“Le dinamiche territoriali di viabilità, di alta vocazione commerciale ed artigianale di piccole medie e grandi strutture, di considerevoli complessi scolastici extra competenza territoriale – conclude il primo cittadino- assumono spesso aspetti particolarmente critici e difficili da gestire nella ordinaria gestione della raccolta dei rifiuti quindi non sono tollerabili i comportamenti incivili e sconsiderati che deturpano il territorio”.