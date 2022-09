San Gregorio di Catania. arriva il “bonus per la mobilità”

È possibile richiedere, sin da ora, il “bonus per la mobilità”. Si tratta di un sostegno per studenti, lavoratori, pensionati e per tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico su gomma e su ferro; una “misura sociale” per sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie conseguente alla crisi energetica in corso.

A darne notizia il sindaco, Carmelo Corsaro, e l’assessora alla Pubblica Istruzione, Giusi Lo Bianco. L’iniziativa fa riferimento al Decreto interministeriale (Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto col Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità) n. 5 del 29 luglio 2022.

«Il Bonus trasporti previsto dal Decreto – ha spiegato il primo cittadino, Corsaro – è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Un altro aiuto, fornito dal Governo, per contrastare la crescente crisi energetica».

Il Bonus è richiedibile anche per minori fiscalmente a carico ed ha una dotazione finanziaria pari a 79 milioni di euro.

«Il Buono – ha precisato l’assessora Lo Bianco – può arrivare fino al 100 per cento della spesa da sostenere ed è riconosciuto, in ogni caso, nel limite massimo di 60 euro. È nominativo e ciascun beneficiario potrà chiedere un “Bonus Trasporti” al mese, entro il 31 dicembre 2022 o fino ad esaurimento risorse».

Potranno ottenere il bonus le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Per le modalità e richieste accedere al portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: bonustrasporti.lavoro.gov.it (tramite Spid o Cie).