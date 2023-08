Tragedia a Santa Venerina, nel Catanese. Un bambino di tre anni è morto annegato dopo essere caduto nella piccola piscina gonfiabile di casa. Il piccolo, di nome Samuele, è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi, nella piscina che si usa di solito proprio per i piccoli. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Il bambino era in compagnia di un’amichetta mentre la nonna materna era a pochi metri, in cucina. Quando la signora si è accorta dell’accaduto, il nipote era già deceduto.