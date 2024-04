Scappa dall’ospedale con infarto in corso, salvato

Stanco dell’attesa ha deciso di andar via dal Pronto Soccorso dell´Ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale dove era arrivato per un dolore toracico. Protagonista è stato un 76nne che, in base a quanto riscontrato dagli esami, era stato colto da un infarto. L´operatore della Sala Operativa del Commissariato ha diramato la nota alle volanti al fine di procedere al rintraccio dell´uomo.

Nel contempo lo stesso operatore ha provato a rintracciare il 76enne all´utenza telefonica che questi aveva fornito in ospedale nel momento del triage senza riuscirci, poiché il telefono risultava spento. Frattanto la volante, recatasi presso la residenza dell´uomo, verificata la sua assenza, ha appreso che poteva trovarsi in compagnia della figlia.

Ottenuto il numero di telefono della donna, gli agenti sono riusciti a rintracciarla e, riuscendo a convincerla, senza specificare chiaramente le condizioni del padre, per non allarmarlo a recarsi nuovamente al pronto soccorso, per ritirare l´esito degli esami effettuati e ricevere importanti comunicazioni dai medici. L´equipaggio della volante ritornato al pronto soccorso ha accertato la presenza dell´uomo che ha così permesso ai sanitari di fornire importanti comunicazioni sul suo effettivo stato di salute, procedendo così all´immediato ricovero nel reparto di Cardiologia per ricevere le dovute cure, scongiurando un esito che avrebbe potuto essere drammatico.