Schianto mortale nel Catanese, muore un uomo

Un morto e un ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 8, lungo la strada provinciale 34, in territorio di Caltagirone. La vittima è un uomo di 79 anni, Francesco Russo 79 anni di Caltagirone, che avrebbe accusato un malore mentre era alla guida della sua auto andando a scontrarsi con un’altra auto con a bordo una donna, rimasta ferita e trasportata precauzionalmente all’ospedale di Caltagirone. Sul posto, oltre i soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco che hanno estratto il 79enne dalle lamiere, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia locale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.