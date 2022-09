Scoppio in fabbrica di fuochi d’artificio, un morto

Un’esplosione si e’ verificata all’interno della fabbrica di fuochi d’artificio Vaccalluzzo a Belpasso. Per cause ancora al vaglio degli investigatori lo scoppio ha investito uno dei proprietari, Antonino Vaccalluzzo, di 62 anni, che e’ morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della compagnia di Paterno’. Anni fa un altro componente della famiglia Vaccalluzzo e’ rimasto coinvolto in un altro scoppio devastante. Secondo quanto accertato dopo un minuzioso sopralluogo nella fabbrica di Belpasso, la deflagrazione e’ avvenuta all’esterno della struttura, dinanzi a un laboratorio per la costruzione dei fuochi pirotecnici proprio mentre Vaccalluzzo stava lavorando con della polvere pirica. Lo scoppio non avrebbe causato danni alla fabbrica ne’ fatto scaturire un incendio. La procura di Catania ha aperto un’inchiesta ed ha disposto il sequestro dell’area interessata all’esplosione nella fabbrica.