A Misterbianco, nella centrale via Matteotti un uomo, arrivato in auto e poi sceso, ha esploso tre colpi di pistola verso un imbianchino, ferendolo alle gambe per poi andare via in auto. Alla scena hanno assistito i clienti di un noto bar che hanno subito chiamato un’ambulanza del 118 e i carabinieri giunti sul posto poco dopo. Alla ‘base’ del ferimento ci sarebbero vecchi rancori. La Procura di Catania che ha aperto un’inchiesta, ha affidato le indagini ai carabinieri.