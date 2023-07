Tecnologia: a San Giovanni La Punta il primo collegamento a 1 giga

È di San Giovanni La Punta il primo utente della Sicilia Orientale collegato alla nuova rete di telecomunicazioni a banda ultra larga realizzata da Open Fiber nell’ambito del “Piano Italia a 1 Giga”.

L’attivazione è avvenuta grazie alla società Sielte e all’operatore partner Dimensione: l’intervento è durato poche ore, permettendo al cliente di poter immediatamente beneficiare di una connettività all’avanguardia grazie all’infrastruttura in fibra ottica Ftth (Fiber-to-the-home) finanziata dal Pnrr.

A San Giovanni La Punta è in via di ultimazione il cablaggio in modalità Ftth di circa 1.300 civici, che corrispondono a oltre 3mila unità immobiliari (abitazioni private, esercizi commerciali e insediamenti produttivi). La nuova infrastruttura di telecomunicazioni si estende per circa 40 chilometri e copre numerosi quartieri della città, a cominciare da tutta l’area di Via della Regione.

La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber può raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo: le potenzialità della tecnologia Ftth sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera.

“Quella di San Giovanni La Punta – dice Angelo Nicotra, field manager dell’azienda e responsabile dei lavori nella cittadina etnea – è una tappa molto importante nel percorso di crescita di Open Fiber, impegnata da anni in un progetto-Paese complesso e strategico che punta a diffondere la connettività ultrabroadband da Nord a Sud. Il nostro obiettivo è realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione dalle performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità” .