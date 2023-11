Violento scontro frontale questa mattina lungo la strada che da Belpasso conduce a Piano Tavola, in provincia di Catania. Due le auto coinvolte. Tre i feriti. Si tratta di un anziano che viaggiava a bordo di una delle due auto ed una giovane e un giovane che erano nell’altra autovettura. Sono tutti rimasti feriti e trasportati dalle ambulanze del 118 in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.