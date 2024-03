Tutone aderisce al Movimento per l’Autonomia

Selenia Tutone, consigliera del Comune di Caltagirone aderisce al Movimento per l’Autonomia. L’ufficialità del passaggio è avvenuta giorno 11 marzo durante un incontro con i consiglieri del MPA e i commissari comunali del Movimento.

Nella stessa giornata durante i lavori del Consiglio Comunale Selenia Tutone aderendo al gruppo consiliare ha spiegato i motivi della sua decisione: “Ho scelto di candidarmi ed affacciarmi alla politica per dare il mio contributo da cittadina per il bene della mia Caltagirone. Da consigliera comunale ho iniziato il mio servizio civico ed oggi ho trovato nel Movimento per l’Autonomia valori ed ideali per rilanciare con rinnovate motivazioni ed energie una politica nuova e reale”.

“È motivo di orgoglio – dichiarano commissari e consiglieri – e piacere poter avere tra i rappresentanti istituzionali il contributo di una giovane professionista che con il suo lavoro e la sua azione politica ha dimostrato di essere al servizio dei cittadini. Il Mpa dimostra di essere una forza politica attrattiva ed in crescita, sempre più di riferimento per la politica cittadina”.