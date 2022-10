Uccide Samuel Nizzari, udienza di convalida

Decidera’ tra oggi e domani mattina il gip del Tribuale di Catania, Dora Catena, se disporre il carcere o concedere gli arresti domiciliari a Camillo Bonaccorsi, l’ottantenne accusato di avere assassinato nel quartiere di San Giovanni Galermo con diversi colpi di pistola Samuel Nizzari di 46 anni.

Il fatto di sangue sarebbe maturato al culmine di litigi per questioni condominiali. Questa mattina si e’ celebrata l’udienza di convalida nel corso della quale il pm Francesco Rio ha chiesto il carcere per Bonaccorsi, mentre il legale dell’indagato ha sollecitato gli arresti domiciliari. Si terra’ invece dopo le dimissioni dall’ospedale Cannizzaro in cui e’ ancora ricoverato Bonaccorsi l’interrogatorio di garanzia.