Vuole suicidarsi col gas, salvata dai pomperi

Una donna che voleva suicidarsi con il gas ieri nella sua casa di Aci San Filippo, frazione di Aci Catena ha rischiato di provocare una esplosione in una palazzina a più piani. Sono arrivati i pompieri che hanno chiuso il gas e l’hanno messa in salvo. A darne notizia è stamane il quotidiano La Sicilia di Catania.

A dare l’allarme sono stati i vicini a causa del forte odore di gas. Hanno chiamato la Polizia di Stato, che a sua volta ha allertato il 112 Nue, facendo confluire sul posto una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri, dopo aver fatto evacuare lo stabile, sono riusciti ad entrare in casa della donna, hanno chiuso la valvola della bombola ed hanno messo in salvo la donna, che era già assopita sul suo letto, prima di rianimarla e consegnarla ai sanitari intervenuti insieme con i carabinieri. La donna non è in pericolo di vita.