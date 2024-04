Webuild, assunte 65 persone

“Abbiamo assunto 65 persone che sono state formate nella nostra scuola di formazione di Belpasso, in provincia di Catania”. L’annuncio è arrivato dall’ad di Webuild Pietro Salini, a Palermo, nel corso di una conferenza stampa convocata insieme con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il presidente di Rfi Dario Lo Bosco per fare il punto sullo stato di avanzamento dei cantieri aperti nell’Isola.

“Abbiamo bisogno di formare tecnici e professionisti per gestire un piano di investimenti gigantesco – ha spiegato Salini -. Il centro avanzato di Belpasso ha l’obiettivo di formare tecnici specializzati nella gestione delle macchine Tbm che saranno utilizzate per realizzare i 120 chilometri di gallerie necessarie sulla linea ferroviaria Palermo-Messina-Catania”. Riguardo alle macchine Tbm, frese meccaniche utilizzate per gli scavi delle gallerie, Salini ha spiegato: “Oggi Webuild è l’operatore più grande al mondo per queste macchine. Ne stiamo comprando oltre quaranta per tutto il Paese, mentre nel mendo ne avremo 90. Diciannove Tbm arriveranno in Sicilia”.