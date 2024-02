A 10 giornalisti il premio ‘L’Europa si racconta’

Sono dieci i vincitori della seconda edizione del premio giornalistico Po Fesr Sicilia, l’Europa si racconta, organizzato dal Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana (Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020) e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

Cinque le categorie esaminate dalla commissione: tv, web, carta stampata, radio, agenzie di stampa. Per la categoria tv, ha vinto Luca Ciliberti di Telecolor, seconda Valentina Bongiovanni di Alpa Uno. Per il web, primo Nino Amadore de ilsole24ore.com, secondo Calogero Morreale di gds.it. Il premio per la categoria radio è andato a Salvatore Pisciotta di Radio Time.

Per la carta stampata è stato scelto Michele Guccione de La Sicilia, al secondo posto ex aequo Domenico Bertè di Gazzetta del Sud e Roberto Chifari del Corriere della sera-Corriere del Mezzogiorno. Per le agenzie di stampa, primo classificato Roberto Ginex e secondo Salvo Ricco, entrambi collaboratori dell’ANSA.

L’iniziativa, rivolta ai giornalisti iscritti all’Ordine dei giornalisti di Sicilia, premia autori di articoli, reportage e servizi su fatti, storie e progetti legati all’utilizzo dei fondi Ue nell’Isola, andati in onda o pubblicati tra il 5 luglio e il 15 novembre 2023 su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa o testate online regolarmente registrate.

‘La commissione di valutazione del premio, della quale hanno fatto parte componenti della Regione Siciliana e dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia – si legge in un comunicato del dipartimento – ha valutato gli elaborati secondo i criteri della chiarezza espositiva, dell’originalità, della qualità della narrazione, dell’approfondimento e della correttezza di termini utilizzati’.