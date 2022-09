Armao ad una iniziativa a Palermo con Matteo Renzi

Ieri sera si è tenuta una partecipata iniziativa della lista ai giardini del Teatro Massimo con Matteo Renzi. Era presente Gaetano Armao candidato alla Presidenza della Regione Siciliana che discutendo con alcuni giornalisti ha evidenziato che “l’iniziativa che Azione con Calenda ed Italia Viva hanno assunto a livello nazionale e regionale – la vera novità di queste elezioni – intende introdurre un forte elemento di discontinuità per il cambiamento dello scenario politico nazionale e regionale. Le forze riformiste, cattoliche e liberali che hanno dato il principale contributo alla stesura della Costituzione, reso l’Italia una potenza economica e l’hanno condotta in un’Europa che ha garantito pace e crescita, oggi convergono su una nuova proposta politica. Ci rivolgiamo a coloro – ha proseguito Armao – che vivono la società siciliana, in prima linea, volendo interpretare le speranze ed i problemi dei cittadini, delle nostre imprese, dei professionisti, degli operatori economici, ma sopratutto di chi più soffre gli effetti e le contraddizioni di questa complessa fase economica, ancor più per la Sicilia i cui problemi e le prospettive vanno presi sul serio, con competenza e professionalità. Occorre che la Sicilia volti pagina, che costruisca il propio futuro, di riforme e progresso”.