Avviate le procedure di gara per quattro opere infrastrutturali

Le Zes sono state individuate all’interno della misura M5C3 del Pnrr per la realizzazione di infrastrutture di collegamento ‘ultimo miglio’ dei porti e delle aree industriali con le reti di trasporto nazionale, per il miglioramento dell’urbanizzazione primaria delle aree industriali e per la definizione di sistemi infrastrutturali resilienti. In tale ambito la Zes Sicilia Orientale ha come obiettivo la realizzazione del collegamento del porto di Sant’Agata di Militello (Messina) con l’autostrada A20 Messina-Palermo; la connessione dei porti di Gela (Caltanissetta) e Licata (Agrigento) con la viabilità principale; il collegamento del porto di Riposto (Catania) con l’autostrada A18 Messina-Catania; e il miglioramento della viabilità di accesso all’Interporto di Catania.

Per i collegamenti dei porti di Sant’Agata di Militello, Gela e Licata il 29 novembre scorso è stato avviato un accordo quadro che permetterà di selezionare gli esecutori della progettazione, verifica, esecuzioni lavori e collaudo. Per il miglioramento della viabilità connessa all’interporto è stata avviata il 2 dicembre la selezione dei professionisti che effettueranno la progettazione e si procederà in un secondo momento con il bando per l’esecuzione. Per il collegamento del porto di Riposto è stato pubblicato oggi il bando per l’esecuzione dei lavori. “Il risultato conseguito – dice il commissario straordinario del Governo della Zes Sicilia orientale, Alessandro Di Graziano – è il frutto dell’impegno costante degli esperti tecnici e legali che fanno parte della struttura commissariale, unito alla cooperazione con l’Agenzia della coesione territoriale, Invitalia e gli Enti locali”.