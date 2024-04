Cantine Patria, nuovo riconoscimento al Vinitaly per la Linea Sensi

Dopo la prestigiosa Medaglia d’Oro conquistata dall’Etna Rosato Sensi 2023 al ‘Concorso Mondial de Bruxelles’, un’altra etichetta della Linea Sensi di Cantine Patria ottiene un premio, questa volta nell’ambito di Vinitaly, la fiera di settore più importante in Italia. L’Etna Bianco Doc Linea Sensi 2022 ha infatti ottenuto ‘Tre Cavatappi’, massimo punteggio attribuito, da Decanto, apprezzata rivista di settore. I tre cavatappi rappresentano il massimo riconoscimento assegnato ai vini che si distinguono particolarmente nel corso di una degustazione alla cieca, raggiungendo un punteggio di almeno 90 punti, in una scala da 1 a 100. Una giuria composta da cinque o più esperti di settore seleziona e giudica oltre 400 etichette. I voti finali, che rappresentano una media dei punteggi attribuiti dalla commissione, si traducono in Cavatappi e determinano i vini vincitori delle varie categorie.

L’Etna bianco DOC della linea Sensi rappresenta un’espressione pura del vitigno Carricante coltivato sulle pendici dell’Etna, a 750 metri sul livello del mare. Alla vista si presenta con un colore giallo paglierino brillante e riflessi verdolini. Al naso si intrecciano note agrumate e floreali, mentre al palato si distingue per freschezza e sapidità equilibrate. La Linea Sensi unisce il gusto del vino all’arte e alla poesia. Ogni bottiglia è un’opera, adornata da versi di poeti illustri e dipinti evocativi dell’artista etneo Salvatore Incorpora. A ritirare il premio a Verona è stato Bernardo Di Miceli, titolare di Cantine Patria, terza generazione di imprenditori vitivinicoli. “Il Vinitaly si conferma un appuntamento irrinunciabile per chi opera nel settore – dichiara Bernardo Di Miceli – Quest’anno abbiamo avuto anche l’onore di ricevere un riconoscimento per la qualità del nostro Etna Bianco Doc della Linea Sensi. Un premio che ci lusinga e che ci sprona a fare sempre meglio per contribuire, insieme alle altre aziende del territorio, a valorizzare la tradizione vitivinicola etnea ancora ricca di potenzialità e in grado di produrre vini apprezzati a livello nazionale e internazionale”.