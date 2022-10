Cateno De Luca ricoverato a Messina, “sta bene”

Malore ieri sera per il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, che è stato ricoverato al Policlinico di Messina. “Le sue condizioni non destano preoccupazioni – fanno sapere dall’Azienda Ospedaliera Universitaria ‘G. Martino’ di Messina2

“Il paziente sta bene ed è ancora in osservazione per ulteriori accertamenti. Ringraziando coloro che in queste ore stanno manifestando affetto e vicinanza, invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e questo momento lasciando spazio soprattutto alla famiglia. Invitiamo, dunque, ad aspettare notizie ufficiali che saranno diffuse progressivamente ed evitare di recarsi personalmente in ospedale”.

Rivolgiamo – scrive il CODACONS – auguri di pronta guarigione a Cateno De Luca, persona competente da sempre vicina ai consumatori e ai cittadini siciliani, da ieri ricoverato in ospedale per accertamenti. Siamo certi che De Luca tornerà presto in pista più attivo e combattivo di prima, e lo aspettiamo per tante altre battaglie dalla parte degli utenti.