Ciclone tirrenico verso la Sicilia

In queste ore il ciclone tirrenico si sta portando verso la Sicilia pertanto il maltempo inizierà a influenzare anche quelle regioni che fino adesso hanno goduto di un’atmosfera più stabile e anche più mite. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che con lo spostamento del vortice verso sud, il tempo inizierà a migliorare al Nord a partire dai settori alpini e prealpini verso le zone pianeggianti a nord del Po a partire dal pomeriggio. Pioverà ancora diffusamente in Emilia Romagna.

Il tempo subirà invece un importante e graduale peggioramento sulle regioni adriatiche, sulla Sardegna orientale e dalla Sicilia verso la Calabria. Nei giorni successivi il ciclone scenderà ulteriormente verso la Tunisia, ma le sue spire perturbate continueranno a interessare molte regioni. Giovedì e venerdì giungeranno nuove precipitazioni sospinte dai venti caldi di Scirocco attivati dal vortice ciclonico.

A Catania e in provincia sta facendo sentire i suoi effetti nelle reti elettriche. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo etneo, interventi riguardanti pali o alberi pericolanti al momento non se ne segnalano, ma un blackout ha interessato la zona del Borgo Sanzio per qualche minuto. Ciò ha provocato anche il blocco di un ascensore in un condominio di via Novara. All’interno della cabina erano presenti delle persone e i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto per liberarle e mettere in sicurezza l’impianto.