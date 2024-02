Covid: ancora in calo incidenza e ricoveri in Italia

Ancora in calo incidenza e ricoveri per Covid in Italia. La prima, ormai ai minimi, e’ scesa nell’ultima settimana da 7 a 5 casi per centomila abitanti, mentre l’occupazione dei posti letto in area medica e’ pari a 2,9% (1.792 ricoverati), contro 3,5% della settimana precedente. In riduzione anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 1,0% (87 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (1,2%). Lo si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss. L’indice Rt invece, pur sotto la soglia epidemica, torna leggermente a salire da 0,57 a 0,66. L’incidenza piu’ elevata e’ stata riportata nella Regione Veneto (11 casi per 100.000 abitanti) e la piu’ bassa in Basilicata, Sardegna e Sicilia (1 caso per 100.000 abitanti).