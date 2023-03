E’ on line l’aggiornata versione del sito siciliamotori.it

E’ on line l’aggiornata versione del sito www.siciliamotori.it costola della rivista Sicilia Motori che dopo aver celebrato nel 2022 i 40 anni di vita, si appresta a giugno a pubblicare il numero 500. Senza diminuire il proprio impegno nel cartaceo (al quale adesso si aggiungerà una collana di libri), Sicilia Motori rilancia la propria presenza sul web (dove ha debuttato nel 1996), con un moderno portale che usufruisce di una sofisticata piattaforma tecnologica.

“Il programma di lavoro e sviluppo del sito non si ferma qui – spiega Dario Pennica, fondatore e direttore di Sicilia Motori – prevediamo l’introduzione sempre di nuove features in considerazione delle metriche rilevate. Mentre siciliamotori.it offrirà con numerosi aggiornamenti quotidiani, e un intenso lavoro nei week end di gare, la rivista continuerà ad assolvere al suo ruolo di narratrice della storia passata e presente del motorsport siciliano.

Web ed edicola saranno i due canali sui quali viaggerà l’informazione, con altre pubblicazioni (l’annuario e la collana di libri che presto debutterà con il primo volume dedicato ai “50 anni di rallies in Sicilia”) e iniziative rivolte al grande pubblico come gli Expo in programma a Palermo (30 giugno-2 luglio) e Catania (7-9 luglio)”. Attualmente lo staff di Sicilia Motori è impegnato nella realizzazione della live “Warm-Up” iniziata lo scorso 30 gennaio che ogni lunedì (dalle ore 21) in diretta sui canali YouTube e Facebook mette insieme i piloti. Fra gli ospiti del prossimo appuntamento, dedicato ai rallies, vi sarà il pluricampione italiano Paolo Andreucci.