Election day: ecco la lista di Azione e Italia viva

Davide Faraone alla Camera, Carlo Calenda, Teresa Bellanova e Gaetano Armao al Senato. Questi gli elementi di punta che Azione e Italia viva hanno inserito nelle liste per le elezioni del 25 settembre, depositate stamattina alla Corte d’Appello del Tribunale di Palermo.

Faraone sarà capolista in entrambi i collegi plurinominali della Sicilia occidentale: a Palermo e Bagheria sarà accompagnato da Luisa Lacolla, Alessandro Cucchiara e Laura Di Lorenzo; a Gela, Agrigento e Marsala da Cristina Scaccia, Luigi De Vincenzi e Mariella Barraco.

Sempre per quanto riguarda i plurinominali alla Camera, capolista in Sicilia orientale è Gianni Palazzolo per Barcellona-Messina (con lui Rosaria Moschella e Andrea Ferrara), Giuseppe Castiglione per Catania-Acireale (insieme a Laura Tuccitto, Elia Torrisi e Carlotta Costanzo) e Pietro Coppa per Ragusa-Siracusa (con lui Bernadette Lo Bianco, Alberto Spitale e Concetta Piccione).

Agli uninominali i candidati sono Giuseppe Alessi (Palermo-Settecannoli), Giuseppe Caltanisetta (Palermo-Resuttana), Claudio Merlino (Bagheria), Emanuele Maganuco (Gela), Leonardo Ciaccio (Agrigento), Giulia Pantaleo (Marsala), Fabrizio Pulvirenti (Barcellona), Letteria Modica (Messina), Vincenza Ciraldo (Catania), Angelica Prestianni (Acireale), Salvatore Liuzzo (Ragusa) e Concetta Carbone (Siracusa).