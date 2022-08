Election day: ecco la lista di Fratelli d’Italia

Depositate le liste di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni ‘nel ruolo di ‘front woman’ conferma tutti gli ‘uscenti’, a cominciare dai fedelissimi come Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida, Giovanni Donzelli, e Giovanbattista Fazzolari, schierando vari big ‘esterni’ al partito: da Giulio Tremonti a Carlo Nordio e Marcello Pera, vari ‘pescati’ in Forza Italia. Completa la squadra di quelli più vicini al leader di via della Scrofa, Raffaele Fitto, co-presidente di Ecr, il gruppo dei Conservatori a Bruxelles, di cui lei è presidente: l’ex ministro azzurro correrà in Puglia, come capolista al proporzionale alla Camera. L’ex superministro dell’Economia dei governi Berlusconi Tremonti, schierato in Lombardia al Senato, sfiderà un altro economista, ‘mister Forbici’ Carlo Cottarelli, candidato con il Pd. La presidente di Fdi è pronta alla campagna elettorale che aprirà domani ad Ancona, alle 18, prima tappa di un tour nel Paese.

Questi i candidati di Fratelli d’Italia in Sicilia.

Camera Sicilia 1 – P01

Giorgia Meloni

Gianluca Caramanna

Carolina Varchi

Giampiero Cannella

Candidati uninominali

Carolina Varchi

Camera Sicilia 1 – P02

Carolina Varchi

Antonio Giordano

Eugenia Maria Roccella

Valfredo Porega

Candidati uninominali

Calogero Pisano

Camera Sicilia 2 – P01

Maurizio Leo Carolina Varchi

Francesco Rizzo

Candidati uninominali

Francesco Ciancitto

Camera Sicilia 2 – P02

Giorgia Meloni

Manlio Messina

Rosanna Natoli

Gaetano Cardillo

Candidati uninominali

Giovanni Luca Cannata

Camera Sicilia 2 – P03

Giovanni Luca Cannata

Wanda Ferro

Gianfranco Rotondi

Eliana Longi

Senato Sicilia – P01

Carmela Bucalo

Francesco Scarpinato

Giovanna Petrenga

Mario Ravetto

Candidati uninominali

Raoul Russo

Senato Sicilia – P02

Nello Musumeci

Carmela Bucalo

Salvo Pogliese

Giovanna Petrenga

Candidati uninominali