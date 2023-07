Emergenza incendio: in arrivo 120 mezzi antincendio

Sono in arrivo in Sicilia 120 nuovi mezzi antincendio, furono acquistati dalla Regione con fondi comunitari dall’ex governo Musumeci che aveva bandito una gara pubblica un anno e mezzo fa circa. La guerra in Ucraina e un ricorso amministrativo hanno rallentato la consegna, ma ora è questione di pochi giorni.

Il parco macchine dell’isola, alle prese con la conta dei danni provocati dagli incendi di tre giorni fa, sarà dunque rinnovato. Si tratta di 12 mezzi da quattromila litri che saranno operativi i primi giorni primi di agosto (in corso il collaudo); 2 da diecimila litri in consegna a settembre; è sempre da settembre arriveranno 101 mezzi da mille litri con una cadenza di dieci a settimana.