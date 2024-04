Europee 2024: weekend di decisioni importanti

Un weekend di decisioni importanti. I partiti sono entrati nel rush finale per la composizione delle liste in vista delle europee. E oggi gli iscritti M5S hanno approvato il listino Conte per le europee.

Al primo maggio, data della scadenza per il deposito, manca qualche giorno. Ma anche se il termine è vicino, c’è chi si concede di arrivare fino all’ultimo minuto per sciogliere le riserve. Dopo l’ufficialità della candidatura del generale Roberto Vannacci – in corsa per la Lega in tutta Italia e capolista in Italia centrale – l’attesa è per gli ultimi annunci dei leader. Anzi, della premier Giorgia Meloni che da Pescara dovrebbe fare il suo annuncio.

E se la segretaria Pd Elly Schlein e il segretario di Forza Italia Antonio Tajani hanno lanciato per primi la loro candidatura lo scorso weekend, Giuseppe Conte e Matteo Salvini sin da subito hanno detto il loro no con fermezza. La scacchiera dei partiti nelle diverse circoscrizioni è quasi al termine.