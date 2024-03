Formazione professionale e occupazione giovani

Confcommercio Sicilia comunica che è stato pubblicato il bando sperimentale gratuito per partecipare all’innovativo progetto di formazione e qualificazione professionale occupazione digitale giovani ideato da Mevaluate Holding e Crop News. L’ateneo Lumsa è responsabile coordinatore dei rapporti di partenariato con il fondo per la repubblica digitale che ha selezionato e finanziato il progetto e che entro il 2026 impiegherà 350 milioni di euro in attuazione del Pnrr e prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Il bando é riservato a 214 donne in tutto d’età compresa tra 19 e 50 anni, sia disoccupate che inoccupate ma anche dipendenti di operatori economici, interessati ad accrescerne abilità e competenze digitali in funzione di migliori condizioni contrattuali.

Quota riservata a 30 candidate vittime di violenza

Il bando favorisce le donne vittime di violenza con una “quota riservataria” di 30 candidate preselezionate dalle associazioni eventualmente convenzionate.

Ogni candidata idonea beneficia di 2.970 euro in formazione online per 224 ore e riceve un tablet mentre al termine uno smartphone nel contesto di un percorso di inserimento lavorativo di 480 ore in collaborazione con 7 partner sostenitori di Agens Confindustria Anche i partner sostenitori sono titolari di una «quota riservataria» di 98 candidate per i rispettivi associati e iscritti “partner sostenitori aggiunti”.

Bando

Le 214 donne candidate otterranno quindi l’abilitazione a operare in esclusiva sulla piattaforma digitale Italia Virtute per la qualificazione reputazionale documentata e tracciabile di individui e organizzazioni grazie al rating reputazionale elaborato dall’”algoritmo umanizzato” (trasparente, inclusivo e imparziale) in proprietà di Mevaluate Holding. Sarà così possibile mettere in valore e misurare oggettivamente abilità, competenze, meriti e onestá. Mentre perdono finalmente l’anonimato illeciti e inadempimenti. Tutto conforme alla normativa privacy ai sensi del Gdpr (articoli 6, 10 e 85) e alla recente ordinanza della Corte di Cassazione, prima sezione civile, numero 28358/2023, pubblicata il 10 ottobre 2023, che ha legittimato il «sistema di intelligenza artificiale» per determinare il rating reputazionale e ha sancito la definitiva vittoria di Mevaluate sul Garante della privacy annullandone il provvedimento numero 488 del 24 novembre 2016 che — erroneamente — riteneva il rating reputazionale lesivo della dignità della persona.

Le 214 donne candidate che completano il percorso formativo otterranno dall’associazione professionale Apart – vigilata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della legge 4/2013 – gli “attestati di qualità e qualificazione professionale dei servizi” Ram – Reputation audit manager (laureate) e Rater – Reputation and trust expertise representative (diplomate). Due nuove professioni che – come per tassisti, farmacisti e notai – sono a numero chiuso. Al massimo 12.000 Ram e 30.000 Rater. Sui social al via la campagna di comunicazione con annunci e video.