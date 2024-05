Galvagno, “sanzioni per i deputati assenteisti”

“I deputati che si assenteranno in occasione di votazioni sia all’Assemblea Regionale Siciliana che nelle commissioni riceveranno una sanzione di 180 euro e potranno chiedere non più due congedi al mese ma soltanto uno”. E’ quanto sottolinea il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, che spiega: “Ho voluto fortemente che questo provvedimento entrasse vigore proprio nella giornata della Festa dei Lavoratori (ieri) come segno di rispetto verso i siciliani che spesso svolgono le loro mansioni in condizioni difficili o, peggio ancora, non hanno neanche un lavoro”.

“La presenza in Aula per l’approvazione di buone leggi è ciò che i cittadini si aspettano da noi, è il minimo che possiamo fare, è un dovere. Voglio ricordare che questa decisione delle sanzioni è stata votata all’unanimità in Consiglio di Presidenza, a conferma della volontà di intraprendere un’azione di rigore che è di tutte le forze politiche dell’Assemblea regionale siciliana. Credo sia un bel segnale che diventa un atto concreto in un giorno che è ricco di significato”.