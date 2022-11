Giunta Schifani: Razza, “Elena farà bene e non sarà la moglie di”

“FdI ha fatto le sue scelte. Elena è stata parlamentare, lavorando intensamente fino alla nascita del nostro bimbo, che poi l’ha portata ad allentare la sua presenza a Palermo come capita a tutte le mamme nel primo anno di vita dei figli. Il partito ha scelto due assessori nel capoluogo, entrambi uomini, e quindi due donne in Sicilia orientale. In questa fase ha premiato anche Enna che spesso fa la cenerentola. È stato, immagino, un gesto di rispetto verso un territorio che merita. Quella per FdI era l’unica provincia senza rappresentanza istituzionale a Palermo. La più piccola e con meno seggi, solo due. Se esistono i partiti è per selezionare e fare crescere la propria classe dirigente”, così Ruggero Razza, in un’intervista rilasciata al quotidiano online IlSicilia.it, in merito all’ingresso di Elena Pagana nella Giunta guidata da Renato Schifani.