I vescovi, “dialogare e collaborare con Governo e Ars”

Il vescovo di Acireale Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana ‘chiama’ la politica regionale per avviare un percorso di collaborazione e dialogo. Obiettivo, spiega la Cesi, obiettivo “e’ dialogare con gli esponenti delle istituzioni regionali (governo e Ars) per interagire e costruire relazioni in conformita’ alla dottrina sociale della Chiesa per portare il Vangelo nella vita”.

“Apriamo nuovi orizzonti. Le Chiese di Sicilia – dice Raspanti – abbiano una visione ampia e articolata nella condivisione di idee e responsabilita’. La nostra Chiesa siciliana e’ in cammino nella sua terra: abitiamo e sosteniamo la vita politica attraverso la conoscenza e la compartecipazione”. Il presidente della Cesi, nel Seminario vescovile di Caltanissetta, ha incontrato alcuni direttori degli uffici pastorali di segreteria per avviare, viene spiegato, “un percorso propositivo con le istituzioni politiche regionali”.

Presenti, inoltre, i membri degli Osservatori giuridico-legislativo e socio-politico delle Chiese di Sicilia, “strumenti e risorse professionali di coordinamento politico e progettuale”.