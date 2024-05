Imprenditore trovato morto in macchina

Angelo Onorato, marito della eurodeputata Francesca Donato, è stato trovato privo di vita con una fascetta da elettricista stretta al collo. Il corpo è stato rinvenuto sul sedile al posto di guida di una Range Rover color verde, parcheggiata sulla bretella laterale di viale Regione Siciliana nordovest in direzione Isola delle Femmine.

Una delle ipotesi a cui stanno lavorando gli investigatori della Sezione omicidi della Squadra Mobile di Palermo è che la vittima, architetto e proprietario di due negozi di arredamento a Palermo, avesse un appuntamento. Sul posto il medico di legale e il sostituto procuratore di turno.

“Angelo è morto, me lo hanno ucciso”. È quanto ha confidato l’europarlamentare Francesca Donato, ad alcuni iscritti alla Dc che le chiedevano cosa fosse accaduto al marito, Angelo Onorato.

Dopo avere seguito la moglie, Francesca Donato, nella campagna elettorale di cinque anni fa per le europee, poi eletta a Bruxelles come indipendente nella Lega, l’imprenditore, due anni fa aveva tentato l’avventura politica in prima persona, candidandosi alle regionali in Sicilia con la Dc di Totò Cuffaro, ottenendo 846 voti e risultando undicesimo tra i sedici in lista.

Fallito l’ingresso all’Assemblea siciliana, Onorato aveva ripreso la sua attività di imprenditore nel settore edile e aveva rinnovato da poco il negozio ‘Casa’, di cui è titolare, in viale Strasburgo. Lascia moglie e due figli, di 25 anni e 21 anni.