Intimidazione al giornalista Manlio Viola

“Auspico che le forze dell’ordine facciano al piu’ presto luce sui danneggiamenti all’auto del giornalista palermitano Manlio Viola, direttore del sito di informazione BlogSicilia”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. ”Il ripetersi di tali episodi ai suoi danni – ha aggiunto Schifani – solleva inquietanti interrogativi. La liberta’ di informazione e’ un patrimonio da tutelare perche’ costituisce l’essenza della democrazia. Di fronte a ogni forma di attacco nei suoi confronti occorrono risposte nette. Per questo esprimo la mia solidarieta’ a Manlio Viola e all’intera sua redazione, con la certezza che non si lasceranno intimidire da nessuno e che porteranno avanti con la consueta professionalita’ il loro lavoro al servizio del diritto dei cittadini a una informazione puntuale e senza condizionamenti di alcun tipo”.

Esprimiamo la nostra solidarietà al giornalista Manlio Viola, direttore di BlogSicilia.it per gli atti di danneggiamento da lui subiti”. A dichiararlo il segretario della Cisl Fp Sicilia Paolo Montera che prosegue: ”Tali atti sembrano manifestarsi, per il loro ripetersi, come forme intimidatorie. Per questo auspichiamo che le Forze dell’Ordine possano presto fare chiarezza, garantendo sicurezza e serenità al lavoro di Manlio e di tutta la redazione di BlogSicilia. Chi conosce Manlio Viola sa che non si farà intimorire e continuerà a realizzare la sua attività con immutata professionalità senza farsi rubare la passione e la capacità di rispondere con un sorriso. Come sindacato manifestiamo la nostra forte vicinanza all’amico giornalista”.