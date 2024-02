Lega in Sicilia: Durigon, “ottimi rapporti con Tardino e con Lombardo”

“Sono stato nominato commissario perche’ e’ un momento particolare, ci sono le candidature europee, Annalisa Tardino e’ impegnata in questa campagna elettorale quindi pensiamo che dobbiamo dare una risposta incisiva anche ad altri che devono continuare il loro percorso verso questa campagna elettorale”.

A dirlo il neo commissario regionale Lega in Sicilia Claudio Durigon a Messina per una conferenza stampa a Palazzo Zanca.” Annalisa Tardino- ha aggiunto- e’ la nostra capolista, ha fatto bene in Europa credo che continueremo cosi con questa fase. Annalisa Tardino era stata invitata, la ascolto tutti i giorni, ricordo che e’ la capolista della Lega. In questo momento e’ sospesa come commissaria non perche’ ha fatto male, anzi ha fatto benissimo fino ad oggi. Continuera’ il suo percorso in questa campagna elettorale molto piu’ libera da impegni gravosi che in qualche modo un commissario deve portare avanti quotidianamente, fare campagna elettorale su due regioni e’ molto faticoso e penso che sia giusto cosi’, ma comunque lei ha un ottimo rapporto con me”.

“Il rapporto con Raffaele Lombardo- ha poi detto- e’ ottimo, e’ un rapporto che all’epoca ha stretto Matteo Salvini insieme alla Tardino continuera’, siamo molto fiduciosi. Lombardo sicuramente e’ un elemento fondamentale con il suo partito per dare risposte ancora piu’ forti alla Lega. L’obiettivo e’ dare risposte ai cittadini”. All’incontro a Palazzo Zanca a Messina il commissario regionale della Lega e’ stato accompagnato dal vicecapogruppo della Lega a Palazzo Madama Nino Germana’, dal parlamentare ARS Pippo Laccoto e da Matteo Francilia, sindaco di Furci Siculo.

“Noi siamo per le province e per farle votare. Lo abbiamo fatto come Governo e lo proponiamo per il 2025 come tutti sanno, credo che questa è la speranza. Schifani è un ottimo presidente e siamo sicuri si andrà avanti”. Ha detto il commissario regionale della Lega Claudio Durigon.

Intanto, la Lega in Sicilia cresce e oggi accoglie la consigliera comunale di Messina Rosaria D’Arrigo. Lo comunica in una nota la Lega Salvini Premier. Un nuovo ingresso che dara’ un maggiore impulso all’azione politica del gruppo consiliare, il primo in questo comune con sei consiglieri eletti. Insieme a Rosaria, la Lega oggi ha accolto anche Salvatore Scandurra e Francesco Maggio che nelle loro circoscrizioni stanno facendo un buon lavoro. Il partito di Matteo Salvini – conclude la nota – in Sicilia raccoglie sempre piu’ adesioni e si rafforza in vista delle prossime sfide elettorali in cui la Lega sapra’ essere determinante e sempre piu’ incisiva sul territorio.