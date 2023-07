LiveSicilia, è record pagine viste: “il doppio di Gds e Gazzetta”

LiveSicilia.it, il quotidiano fondato da Francesco Foresta, conquista, per la prima volta nella sua storia, il doppio delle pagine viste rispetto agli storici concorrenti Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud. Il secondo anno con la guida del direttore responsabile Antonio Condorelli, fa registrare, infatti, oltre 127milioni di pagine visualizzate.

Dati ufficiali

Analizzando i dati pubblicati sul portale ufficiale della Speed, concessionaria del Gds e della Gazzetta del Sud, emerge che il primo ha circa 5,5milioni di pagine viste, il secondo 5,3milioni, fonte Audiweb. LiveSicilia si attesta su una media mensile, sulla base dei numeri di google analytics, superiore a 10milioni di pagine viste per ciascun mese.

La strategia e gli algoritmi

Il risultato di LiveSicilia è stato possibile grazie a una strategia di produzione giornalistica che non ha assecondato le regole degli algoritmi di facebook e google, ma privilegiato l’informazione di qualità. “Era evidente – spiega a cataniaoggi il direttore Antonio Condorelli – già a giugno 2021, quando mi insediai, che nella fase post covid i motori di ricerca e i social network stavano modificando le regole, per assecondare le nuove abitudini degli utenti. Ci trovammo quindi davanti a una scelta, assecondare i trend delle pagine AMP di google o gli argomenti “popolari” di facebook per fare clic, oppure provare a riconquistare un pubblico di lettori in continua evoluzione”.

Il nuovo piano di lavoro e la presenza di professionisti di grande spessore hanno consentito a LiveSicilia di puntare su politica e inchieste fidelizzando milioni di lettori. “L’analisi dei dati di google analytics, i più affidabili – continua il direttore – conferma che sono aumentati del 23% gli utenti che si connettono direttamente al nostro quotidiano, consentendoci di superare il calo storico da facebook”.

L’informazione di approfondimento vince sugli algoritmi

Contemporaneamente, l’informazione di qualità ha fatto aumentare in modo vertiginoso il tempo media di permanenza, superando di quasi due minuti la media nazionale. Il risultato è che un utente che entra su LiveSicilia.it legge circa 9 pagine.

Innovazione digitale

Negli ultimi due anni LiveSicilia, insieme al partner Moving up, ha puntato sull’innovazione strategica e digitale, passando sui server gestiti da Digitrend. “Adesso puntiamo al futuro – conclude il direttore – e siamo pronti a qualsiasi sfida”.