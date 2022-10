Meteo: torna Scipione l’Africano

Ottobrata Bis alla massima potenza fino a venerdi’, poi qualche pioggia al Nord e parte del Centro. In seguito tornera’ l’anticiclone Scipione l’Africano: nel weekend ancora piu’ caldo, 34 C in Sardegna, 33 anche in Sicilia. Ma che cosa sta succedendo? Il 2022, da gennaio a settembre, risulta l’anno piu’ caldo in Italia dal 1800: di questo passo battera’ sicuramente il record annuale degli ultimi 222 anni. La prossima domenica sara’ oltre la meta’ dell’Autunno meteorologico e le temperature supereranno i 33-34 C all’ombra con picchi estremi tipici di luglio. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la situazione anomala del 2022 e fornisce i numeri: le citta’ piu’ calde durante la prima fase dell’Ottobrata Bis saranno Olbia e Oristano con 28 C, Roma e Bolzano si assesteranno intorno ai 26 C con picchi localmente anche superiori. Anche Milano fara’ registrare temperature di 24 C, circa 6-7 punti oltre la media climatologica. Ma in una seconda fase dell’Ottobrata Bis, con la rimonta ancora piu’ forte dell’Anticiclone subtropicale, denominato Scipione l’Africano, la Sardegna e la Sicilia si arroventeranno fino ed oltre i 33-34 C nel weekend.