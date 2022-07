Migranti: Salvini e Tardino il 4 e 5 agosto a Lampedusa

“Il 4 e 5 agosto sarò con Matteo Salvini a Lampedusa, insieme al nostro vicesindaco Attilio Lucia: la situazione è allarmante con arrivi ormai fuori controllo e hotspot pieno oltre i limiti dell’umanità. Saremo presenti a Lampedusa per ascoltare la popolazione e portare idee e soluzioni, che già avevamo messo in pratica con successo”. Lo afferma l’eurodeputata della Lega Annalisa Tardino.

“Dopo il fallimento del lavoro della Lamorgese – aggiunge – sarà compito del prossimo ministro dell’Interno fermare questi arrivi ormai ingestibili, proprio come aveva fatto la Lega quando era al Viminale. Il tutto in sinergia con il nostro lavoro in Europa, dove da 3 anni chiediamo di accogliere le nostre proposte per bloccare gli arrivi e creare dei centri d’identificazione dei migranti in Nord Africa, a gestione Ue”.

“E a chi obietta parlando di lager libici, rispondo parlando di gestione integrata dell’immigrazione, anche da parte dell’Europa, in qualità di garante dei diritti. Chi ci accusa di razzismo – chiosa Tardino – vada a dare un’occhiata all’hotspot di Lampedusa: è una situazione disumana. Noi siamo, come sempre, dalla parte dei cittadini. Gli altri parlano, distanti dalla realtà: la Lega c’è!”