Non e’ di Mauro De Mauro il corpo ritrovato in una grotta

Nel giallo irrisolto del cadavere di un uomo ritrovato in una grotta alle pendici dell’Etna c’e’ una certezza. Il corpo non e’ quello del giornalista Mauro De Mauro e di nessuna delle altre persone con cui e’ stata eseguita una comparazione del Dna. E cosi’ la procura di Catania ha deciso di archiviare l’inchiesta. I dati molecolari raccolti, restano a disposizione per eventuali indagini future. Il mistero che fece ipotizzare che quel corpo potesse appartenere al giornalista e’ iniziato alla fine del 2021.

Furono i finanzieri del soccorso alpino di Nicolosi mentre stavano facendo addestramento in una grotta lavica in territorio di Zafferana Etnea a trovare i resti di un uomo dall’apparente eta’ di 50 anni, non mostrava segni di violenza. L’ipotesi e’ che potrebbe essersi spinto dentro la grotta per restarvi intrappolato indossava un impermeabile e una cravatta. Accanto al corpo di un uomo c’era una pagina del quotidiano La Sicilia del 1978 e alcune monete del 1977, date che non coincidono temporalmente con la scomparsa del giornalista avvenuta nel 1970.

Fu la figlia di Mauro De Mauro, Franca, tramite l’avvocato Giuseppe Crescimanno, a chiedere di valutare se il corpo fosse quello del padre. La Procura di Catania dispose l’esame del Dna. Esito negativo e archiviazione.