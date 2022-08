Nuccia Albano alle regionali nella lista della Democrazia Cristiana

Nuccia Albano, primo medico legale donna della storia della Sicilia, sarà candidata come deputata all’Assemblea regionale siciliana per le elezioni regionali del 25 settembre nella lista della Democrazia Cristiana. “Dopo una lunga carriera – dichiara il medico – è l’ora di mettersi ad ulteriore disposizione della propria terra e dei propri conterranei. È questa la ragione primaria della mia candidatura alle prossime competizioni regionali. Ho iniziato il cammino politico partendo dalla positiva esperienza delle elezioni per il Consiglio comunale di Palermo.

In questi mesi ho incontrato tante persone e, molte di loro, adesso, costituiscono parte integrante del mio progetto politico che vedrà nelle problematiche legate al turismo, prima “industria” siciliana, uno dei capisaldi del mio programma” commenta. “Ovviamente – continua Nuccia Albano – in relazione alla mia professione, non posso non pensare ai problemi della sanità, come la carenza di punti territoriali di emergenza per i territori più isolati e la carenza di servizi sanitari specialistici che ogni anno sono fonte di innumerevoli “viaggi della speranza” fuori dalla Sicilia, che arrecano ulteriore danno psicologico, oltre che economico, a famiglie già provate dalla malattia. Poi ci sono tante altre situazioni da tenere in considerazione”.