Poste Italiane: Nasce POLIS Servizi digitali per il cittadino

Ieri alla Nuvola uno degli edifici più scenografici di Roma Capitale, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella e del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni è stato illustrato ai circa 7000 Sindaci dei Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti dalla Presidente dei Poste Italiane, Maria Bianca farina e dell’Amministratore delegato Matteo del Fante il tanto atteso e utile progetto POLIS

Erano presenti autorità civili, religiose e militari per questo imponente progetto di Poste Italiane che mette al centro dell’attenzione i cittadini, le imprese e tutti coloro che amano avere un approccio più diretto con chi da 161 anni espleta servizi alla popolazione italiana.

Commovente l’inizio della Cerimonia di apertura con la presenza della banda musicale dei Carabinieri che hanno suonato l’Inno nazionale italiano

Polis è un progetto approvato con DI 59/2021 finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell’ambito del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNNR.

Sono 7.000 gli Uffici Postali dei piccoli centri italiani, che hanno visto la partecipazione e rappresentanza dei Sindaci partecipi all’evento; 28 i primi cittadini che venivano dalla provincia di Catania.

Nel giro di pochi mesi i cittadini dei 7.000 sportelli Poste Italiane potranno usufruire di tantissimi servizi.

Lo sportello unico potrà dare al cittadino residente uno slancio della propria attività o della normale vita quotidiana.

Si potranno richiedere dalla carta d’identità elettronica, al passaporto, dal codice fiscale per i neonati ai certificati previdenziali e giudiziari.

Ripercorrendo come nasce Polis subito partiti dopo il via libera della Commissione Europea ad Ottobre 2022 iniziarono i lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico degli Uffici Postali per questo importantissimo progetto. Ad oggi 40 Uffici Postali sono stati completati, altri 1500 nuovi Uffici Postali presto entreranno nel progetto POLIS.

Per la Presidente di Poste Italiane, Maria Bianca farina – Nessuno conosce e vive il Paese come Noi di Poste Italiane. Forte dell’esperienza accumulata nella nostra storia secolare e della fiducia per il futuro .

“Per l’Amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo del Fante, il Progetto POLIS nasce per garantire ai 16 Milioni di italiani che vivono nei Comuni con meno di 15.000 abitanti pari opportunità di accesso ai molteplici servizi della Pubblica amministrazione, avvicinandoli allo Stato.

A Roma 200 Sindaci siciliani hanno potuto apprezzare il Progetto POLIS nella sua interezza.

Con POLIS i cittadini potranno richiedere i certificati allo sportello o utilizzare i Totem e gli ATM operativi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. POLIS guarda anche al green. Verranno installate 5.000 colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e 1.000 impianti fotovoltaici. Ci saranno siti smart interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale.

All’evento sono intervenuti: Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, Il Presidente Anci Antonio De Caro.

Presenti anche il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Maria Roccella e il Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto.

Parole di elogio e di grande importanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.

“ Vogliamo unire l’Italia no a territori di seria A e B, – una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti. Oggi cadono i 100 giorni del mio governo e il progetto POLIS dà linfa di ulteriore sviluppo alla Nazione.

Lunghissimo applauso da parte di tutti i Sindaci per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Mattarella: “Con il progetto Polis si conferma la vocazione a connettere il Paese Italia.

POLIS- DAI PICCOLI CENTRI SI FA GRANDE L’ITALIA

Maggiori dettagli del progetto sono disponibili sul sito di Poste Italiane

https://www.posteitaliane.it/progetto-polis