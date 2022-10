Razza, “Sicilia seconda Regione italiana per risparmio sui viaggi della speranza”

“Nel mio ultimo giorno di lavoro una notizia che fa piacere. E non potete capire quanto. La Sicilia è la seconda Regione italiana per risparmio sui viaggi della speranza”. A scriverlo nella sua pagina facebook l’assessore alla Salute Ruggero Razza.

“Un duro lavoro, raccontato molto bene da Vito Chiantera – bravissimo ed apprezzatissimo chirurgo del Civico di Palermo, esperto in ginecologia oncologica – nella intervista che ha rilasciato a Repubblica Nazionale: “La Regione Sicilia si è organizzata proprio per ridurre la mobilità, visto che quella passiva rappresentava una spesa importante. La chiave è creare centri specializzati per le varie patologie, non disperdere la cura in tante strutture. Bisogna puntare su posti che fanno tanti interventi”.

“Ho voluto riportare le parole del prof. Chiantera – scrive Razza – perché ricordano come le scelte di programmazione determinano contraccolpi, ma sono le uniche a fare la differenza per dare risposte concrete ai cittadini. Penso debbano essere orgogliosi tutti dei risultati di questo lavoro. Dati concreti che si oppongono alle favole di chi straparla di Sanità, non rendendosi conto di mortificare migliaia di persone che, nel loro lavoro, mettono anima e cuore”.

“PS: attendiamo la pubblicazione della stessa notizia anche da quegli organi di informazione che hanno contribuito ad alimentare l’opinione sbagliata che i siciliani siano sempre e solo pronti con la valigia in mano per farsi curare altrove. W la sanità siciliana!”