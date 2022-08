Regionali 2022: 182 candidati per 13 seggi disponibili

Sono in tutto sette gli aspiranti in corsa per la poltrona di presidente della Regione per le regionali del 25 settembre. Tra gli aspiranti governatori c’è Gaetano Armao (Azione e Iv), Caterina Chinnici (Pd e Centopassi), Cateno De Luca (Sicilia Vera), Nuccio Di Paola (M5s), Eliana Esposito (siciliani liberi), Fabio Maggiore (Italia sovrana e popolare) e Renato Schifani (centrodestra). Per quanto riguarda la provincia di Catania, in tutto correranno 182 candidati in 14 liste per 13 seggi disponibili.

Nella flotta dei candidati tanti i sindaci, ex amministratori e consiglieri comunali. La flotta più consistente, circa una decina, è nelle liste a sostegno di Cateno De Luca, tra cui i sindaci di Giardinello (Antonio De Luca), Cerda (Salvatore Geraci), Camporeale (Luigi Cino).

Tanti i sindaci anche nelle liste del Pd, che appoggia la candidata Caterina Chinnici: Franco Ribaudo a Marineo, Domenico Venuti a Salemi, Maria Rita Crisci a Montelepre. Tra le file del M5s, che candida Nuccio Di Paola, ci sono gli ex sindaci Angelo Cambiano (Licata) e Giuseppe Purpura (Grammichele).

Per la Dc Nuova di Totò Cuffaro (che ingloba anche l’Udc di Cesa) ad Agrigento è capolista l’ex sindaco di Ribera, a Ragusa guida l’ex sindaco di Modica Ignazio Abbate. Forza Italia punta sulla consigliera comunale più eletta a Niscemi, Rosetta Cirrone Cipolla, e sul consigliere comunale di Gela Salvatore Sannito.

Di seguito le liste depositate il provincia di Catania.

De Luca Sindaco Di Sicilia: Balsamo Ludovico, Barbagallo Alfio, Basso La Bianca, Antonella, Canzoniere Salvatore Giuseppe, Danubio Antonio, Giuffrida Salvatore, Malannino Angelo, Marraffino Davide, Primavera Santo Orazio Detto Privitera Detto Santo Privitera, Puglia Rita Graniti, Puglisi Rita Carmelina, Rapisarda Concetta Detta Ketty, Vasta Davide Maria Catania.

Sicilia Vera: De Luca Giuseppe, Messina Luigi, Villari Angelo, Bosco Luigi, Contino Rosa, Di Cavolo Nunziatina, Di Silvestro Vincenzo, Giangreco Federica, Greco Daniela, Liardo Ginevra, Marletta Paola, Stefio Mirko, Toscano Attilio Luigi Maria.

Orgoglio Siculo: Bertuccio Carmine, Cannavo’ Annamaria, Collura Claudio Santi, D’amato Paolo, Fiore Salvatore, Marchese Donatella Detta Donata, Masi Pasquale, Panebianco Raffaele, Pecoraio Pierpaolo, Scarvaglieri Agatino Detto Tino, Scordo Caterina, Stefio Salvatore, Famularo Fabiana.

Prima L’Italia: Sammartino Luca, Cantarella Fabio, Carrà Anastasio, Caruso Santo Orazio, Corsaro Carmelo Antonio, Di Mauro Mercedes Floreana, Fiscella Tiziana, Giusti Agatino, Mannino Ignazio, Morsellino Brigida, Musumeci Raffaele, Pettinato Sara, Saglimbene Francesco.

Nuova Dc: Daniela Di Piazza, Maria Katia Muratore, Angela Reale, Cinzia Saccomando, Giovanni Bulla, Giovanni Giuffrè, Pietro Lipera, Giuseppe Marletta, Andrea Barbaro Messina, Giuseppe Orfanò, Giovanni Mario Rapisarda, Angelo Spina, Carmelo Tagliaferro.

Popolari e Autonomisti – Noi con la Sicilia. Schifani presidente: Compagnone Giuseppe; Amendolia Antonino; Barchitta Francesco; Bucisca Martina Concetta; Caruso Gabriella Patrizia; Castiglione Giuseppe; Garigliano Francesca Filippa; Italia Salvatore; Lombardo Giuseppe; Porto Alessandro; Renna Sabrina Lucia Concetta; Sgroi Francesco; Spalletta Maria.

Forza Italia: Marco Falcone, Alfio Papale, Nicola D’Agostino, Marco Maria Salvatore Alosi, Riccardo Angelo Pellegrino, Desirée Platania, Ivana Catena Pollicina, Antonino Russo, Salvatore Scollo, Marina Scordo, Deborah Tommasina Sozzi, Salvo Tomarchio e Antonio Villardita.

Fratelli D’Italia: Angela Foti, Gaetani Galvagno, Giuseppe Zitelli, Dario Latterio Daidone, Francesco D’Urso Somma, Tania Andreoli, Nicolò Bonanno, Riccardo castro, Santa Garilli, Francesco Longo, Barbara Mirabella, Carmelo Nicotra, Rosalba Giovanna Paglia.

Partito Democratico della Sicilia: Barbagallo Anthony, Saverino Ersilia, Burtone Giovanni, Chinnici Valentina, Grasso Lev Salvatore Boris, Ferrante Massimo, Lo Giudice Antonino, Maugeri Mario, Panebianco Ketty Rita, Petta Giovanni, Randazzo Santi Maria, Faro Anna Maria Rita, D’Orto Concetta Antonella.

Cento Passi per la Sicilia: Fava Claudio Bellante Bruna Benincasa Pompeo Boria Laura Brancati Domenico Caruso Rosario Colombrita Mario Feltri Emanuele Grassi Nicola Grasso Domenico Guglielmino Rosaria Valentina Papa Marina Zampaglione Amalia.

Movimento cinque stelle: Di Paola Nunzio, Marano Jose Savona, Anastasi Cristiano, Purpora Giuseppe Maria, Bonaccorsi Graziano Francesco Maria, Adorno Erminia Lidia, Ardizzone Martina, Corallo Teresa Catania, Bonaccorso Antonio Maria, Attanasio Angelo, Caruso Giampaolo, Gianna Giuliana, Valenti Sebastiano Mario.

Azione Italia Viva: Lucia Tuccitto, Nunzia De Cembrino detta Ninni, Giuseppe ferrante detto Pippo, Salvatore Bracci, Calogero Cittadino detto Carlo, Maria Alessandra Costarelli, Vincenzo D’Asaro, Davide Di benedetto, Mario Greco, Massimo maniscalco, Rosario Torrini, Carmelo Sanfilippi, Cristina Sammartino.

Siciliani Liberi: Eliana Esposito, Ciro Lomonte, Sebastiano Antonucci, Giorgio Badalamenti, Carmela Cappello, Carmelo Camilleri, Luisa Chifari, Angela Drago, Daniele Foti, Alfonso Genghi, Andrea Maugeri, Antonio Norrito, Ciro Emiliano Puopolo.

Italia Sovrana e Popolare: Anna Maria Bonaventura, Orazio Calì, Alessio Canini, Daniela Costanzo, Andrea Dargenio, Salvatore Poalo Garufi, Fabio Maggiore, Marigragrazia Musumeci, Maurizio Piazza, Maria Concetta Poma, Mirko Orazio Seminara, Antonio Zafarana, Bruno Zerbo.