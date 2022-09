Regionali 2022: De Luca, “Ho perso ma siciliani non hanno vinto”

“Io ho perso! Ma non credo che i siciliani abbiamo vinto”. Cosi’ Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione Siciliana in un post diffuso attraverso la sua pagina Facebook scrivendo dei risultati elettorali. De Luca ha dato anche appuntamento alle 19 annunciando una diretta Fb per parlare dei risultati delle elezioni regionali.

“Alle 19- scrive – in diretta Fb da Piazza Matrice di Fiumedinisi esprimero’ il mio pensiero sul risultato delle elezioni regionali”. A Fiumedinisi, comune nel Messinese di origine di De Luca, sono numerosi i giornalisti con gli occhi puntati sugli schermi per seguire i risultati elettorali. De Luca non si e’ fatto vedere se non attraverso i social; sono invece arrivati il sindaco di Messina, Federico Basile, e diversi assessori della sua giunta.