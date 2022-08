Regionali 2022: Meloni e Salvini in Sicilia

Giorgia Meloni e Matteo Salvini domani lunedi 29 agosto saranno entrambi a Messina per iniziative elettorale per il voto per le politiche e per le regionali in Sicilia: allo stesso orario, ma in posti diversi. Il leader della Lega sarà al ristorante ‘Marina del Nettuno’, in viale della Libertà, mentre la leader di FdI sarà al mercato Vascone. La giornata dei due esponenti politici proseguirà in Sicilia. Entrambi avranno incontri alle 18: ma Giorgia Meloni sarà alle Ciminere di Catania, mentre Matteo Salvini è atteso al Mercato dei Fiori di Scicli, nel Ragusano.