Regionali 2022: Razza, “campagna elettorale vera, fatta di persone”

Ieri Giorgia Meloni, in piazza Politeama a Palermo, ha chiuso la campagna elettorale di Fratelli d’Italia. “Una campagna, lo sappiamo, troppo veloce, non bellissima, avvelenata da logiche non sempre comprensibili. Ma, seppur con i suoi difetti, è stata una campagna vera, fatta di persone – amministratori e militanti – che si trovano ora rincuorati dalla presenza in politica di Giorgia Meloni. Lo ha scritto nel suo profilo facebook l’assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza.

“Lo dimostrano, visivamente, tutte le piazze siciliane in cui ci siamo trovati. Lo dimostrano i volti e le bandiere che hanno “invaso” ogni singolo appuntamento elettorale in cui abbiamo presentato le nostre proposte. Un popolo che, oggi, in Sicilia può contare su una candidatura solida, quella di Renato Schifani”.

“Al suo fianco – ha scritto Razza – è ora di iniziare un nuovo percorso, che guardi indietro verso quanto di buono è stato fatto ma che, soprattutto, riesca a guardare avanti verso le sfide che ci aspettano. In Sanità, che è il settore su cui puntare in via prioritaria – certamente – ma anche in tutti gli altri settori sui quali è necessario un salto in avanti. Non verso l’ignoto, ma “con impeto e ferreo cuore oltre l’ostacolo”.