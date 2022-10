Renato Schifani si insedia il 14 ottobre

L’insediamento del nuovo presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e il conseguente passaggio di consegne con il governatore uscente Nello Musumeci si svolgeranno venerdì, 14 ottobre, alle 18 (e non sabato mattina come precedentemente comunicato) a Palazzo Orléans, in Sala Alessi, a Palermo.

Intanto a Roma alla primogenita di Silvio Berlusconi Marina, non avrebbe affatto gradito l’attivismo di Ronzulli di questi giorni e il pressing di Marta Fascina a suo favore sul presidente di Forza Italia. Tra i papabili azzurri, comunque, per un posto nell’esecutivo ci sarebbero la presidente dei senatori uscente, Anna Maria Bernini e Alessandro Cattaneo, responsabile dei Dipartimenti di partito.

Fi avrebbe trovato un muro anche sulla rivendicazione di ministeri di serie A come Mise e Giustizia. Se Ronzulli, come sembra, dovesse restare out, molti scommettono che potrebbe scattare la sua contromossa: i boatos dicono che potrebbe correre come capogruppo al Senato di Fi e in questo caso se la vedrebbe con Maurizio Gasparri e Gianfranco Miccichè, che non avrebbe ancora deciso se andare al Senato (è stato eletto il 25 settembre scorso) o restare all’Ars, in Sicilia.

Se dovesse spuntarla come presidente dei senatori forzisti, Ronzulli potrebbe dare filo da torcere nella Camera alta all’alleato Fdi. In ogni caso, l’esclusione della senatrice azzurra, attuale responsabile nazionale per i rapporti con gli alleati, potrebbe avere ripercussioni sui rapporti all’interno della coalizione (tant’è che si temono franchi tiratori al momento delle votazioni del presidente del Senato) e sullo stesso assetto organizzativo di Forza Italia, che, di fatto è nelle mani di due correnti, quella dei ronzulliani appunto e quella dei parlamentari vicini a Tajani. L’ultima parola, come sempre, spetterà a Berlusconi.

Gianfranco Miccichè, eletto sia al Senato che all’Assemblea Regionale Siciliana ribadisce che “non ho ancora deciso”. “Ho fatto tutti gli adempimenti che dovevo fare per il Senato, poi finalmente ci sarà la proclamazione degli eletti all’Assemblea Regionale Siciliana, fra qualche giorno farò anche quegli adempimenti e poi deciderò”.