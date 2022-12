Requirez alla guida del Dasoe

Sarà Salvatore Requirez a guidare il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe) della Regione Siciliana. Lo ha deciso il governo Schifani nella riunione di giunta di oggi su proposta dell’assessore alla Salute Giovanna Volo. Requirez, attualmente direttore sanitario dell’ospedale Civico di Palermo, prende il posto del dirigente generale ad interim Mario La Rocca.

«Il direttore Requirez – dice Volo – è uno stimato professionista con una lunga esperienza in ambito sanitario. Numerose le posizioni di vertice che ha ricoperto nel corso della sua carriera. Siamo fiduciosi che saprà dirigere con competenza un dipartimento strategico come il Dasoe, che ha avuto e ha ancora un ruolo centrale nella gestione dell’emergenza pandemica. Un sentito ringraziamento anche al direttore La Rocca per l’intenso lavoro svolto in questi mesi nell’ambito di un gravoso doppio incarico».

Il neo dirigente generale del Dasoe, prima dell’incarico all’Arnas Civico “Di Cristina Benfratelli” di Palermo, era stato direttore sanitario dell’Asp di Trapani e dirigente di servizio sempre presso il dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.