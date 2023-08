Rifiuti: Schifani, “la Sicilia ha bisogno di due termovalorizzatori”

“La Sicilia ha bisogno quanto prima dei termovalorizzatori. Le discariche siciliane sono sature e l’acuirsi della difficoltà nello smaltimento dei rifiuti nelle grandi città rende necessaria e non più procrastinabile la loro realizzazione”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in una intervista al quotidiano ‘La Sicilia’. Schifani annuncia “l’obiettivo” della pubblicazione del bando per realizzare i due termovalorizzatori “entro l’anno”: gli impianti saranno realizzati “nell’area metropolitana di Catania e in quella di Palermo”.

Il governatore, che attende “subito dopo l’estate” da Roma “una norma che attribuisca alla Regione Siciliana poteri speciali per la realizzazione dei due termovalorizzatori”, osserva: “Oggi è paradossale avere i comuni invasi dai rifiuti, far pagare ai cittadini il trasporto della nostra spazzatura in Germania, dove viene utilizzata per fare energia elettrica che successivamente compriamo sempre noi”.