Saldi: al via il 2 gennaio in Sicilia

Al via dal 2 gennaio i saldi invernali del 2023, con Basilicata e Sicilia ad aprire le danze. Segue la Valle d’Aosta il 3, e poi tutte le altre regioni, dove invece partiranno dal 5 gennaio. Nella Provincia Autonoma di Trento dureranno 60 giorni e i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi. “Nonostante il periodo di grande incertezza, la stagione dei ribassi rimane un momento molto atteso dai consumatori”, sottolinea la Federazione Moda Italia-Confcommercio e secondo il presidente di Federmoda, Giulio Felloni, “non possiamo permetterci ulteriori passi falsi. La ricetta per rilanciare la fiducia è quella di accelerare il taglio delle tasse, a partire dall´Irpef e dagli oneri contributivi a carico delle imprese, come pure sarebbe importante estendere la cedolare secca alle locazioni commerciali”.