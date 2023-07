Schifani ai piromani, “siete solo dei criminali e assassini”

“Alle mani vili e meschine che hanno compiuto tutto questo, mettendo in ginocchio la nostra terra e uccidendo degli innocenti, distruggendo abitazioni fatte con sacrifici e aziende che davano posti di lavoro, c’è chi sostiene che la vostra sia una forma di disturbo, una patologia clinica, ma per me siete solo dei criminali e assassini”.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nella parte finale del suo post su facebook nel quale esprime ringraziamento al pilota dell’elicottero antincendio ritrovato e a tutti gli uomini che hanno lavorato intensamemnte in questi giorni, si rivolge direttamente ai piromani. “Farò tutto ciò che è nelle mie possibilità di Presidente della Regione – conclude Schifani – affinché veniate assicurati alla giustizia”.