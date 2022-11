Schifani, “Entro lunedi la nuova giunta Regionale”

“Era un appuntamento importante quello di oggi, alla luce delle varie tensioni che venivano descritte, che mi pare invece non ci siano state. Ho sempre detto che il mio sara’ un governo aperto al confronto con le opposizioni e da parte mia non ci saranno mai pregiudiziali. La Giunta sara’ presentata tra fine settimana e lunedi’ prossimo, mentre mercoledi’ ci sara’ il giuramento degli assessori all’Ars. I tempi sono scanditi, sono perentori. Occorreva partire e siamo partiti”.

Lo ha detto o il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nel giorno della prima seduta della nuova Assemblea regionale siciliana, che ha eletto presidente Gaetano Galvagno. Il governatore e’ intervenuto anche su alcuni aspetti della composizione della futura giunta di governo, in particolare sull’identikit di chi potrebbe ricoprire l’incarico di assessore alla Salute.

“Allo stato attuale – ha detto – sono fortemente concentrato su una figura che credo abbia le caratteristiche per potere rivestire questo ruolo, la dottoressa Giovanna Volo, che e’ stata manager della sanita’, competente, apprezzata da tutto il mondo della sanita’ pubblica e non ha mai fatto politica. Ritengo possa dare il proprio contributo al nostro governo e una forte spinta ai temi delicati della sanita’ pubblica, dalle liste d’attesa alle aree d’emergenza. Occorre dare attenzione a quegli aspetti privati della diagnostica strumentale che potrebbero, se finanziati, ridurre le liste d’attesa degli ospedali. Ci siamo gia’ confrontati e devo dire che ho trovato in lei grande competenza ma anche grande disponibilita’ a rivedere alcuni temi. Non voglio che nella sanita’ ci siano scontri tra pubblico e privato, che devono integrarsi tra di loro. Non ci devono mai essere steccati quando si parla della salute dei cittadini”.